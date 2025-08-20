El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de Seguridad Nacional detienen a una migrante. Reuters

Estados Unidos solo concederá la nacionalidad a inmigrantes con «buena moral»

Una directiva criticada por su arbitrariedad restringe la ciudadanía a quienes tienen «buena conducta y realizan contribuciones positivas»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:58

En la ideología nacionalista del 'América First', la ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe restringirse «para proteger su valor y significado», como decía la ... orden ejecutiva que Donald Trump firmó el día que accedió el cargo. Entonces ordenó que se le negase a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres residentes de manera irregular. Ahora quiere concederla exclusivamente a quienes tengan «buena moral».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  6. 6 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  7. 7

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  10. 10

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estados Unidos solo concederá la nacionalidad a inmigrantes con «buena moral»

Estados Unidos solo concederá la nacionalidad a inmigrantes con «buena moral»