El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aviones hacen cola en el aeropuerto de Atlanta para poder despegar. EFE

Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno

La medida afectará a los 40 principales aeropuertos del país y busca garantizar la seguridad ante la ausencia de controladores, que han dejado de cobrar por el bloqueo de los presupuestos

T. Nieva

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, el más largo de su historia al sumar ya 37 días, obligará a partir de mañana viernes ... a una reduccción del 10% de los vuelos en 40 importantes aeropuertos del país. La medida, anunciada a última hora del miércoles por el secretario de Transporte, Sean Duffy, pretende garantizar la seguridad de los aeródromos, gravemente afectados ya por retrasos generalizados, falta de personal, largas colas en los controles de pasajeros al quedar sin sueldo 13.000 controladores aéreos y 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  4. 4

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  5. 5

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  6. 6 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  7. 7

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  8. 8

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero
  9. 9

    El consejero acusa al rector de la UPV/EHU de «desautorizarle» y ve intencionalidad política
  10. 10

    El Athletic comienza a decir adiós a la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno

Estados Unidos reducirá desde mañana el tráfico aéreo un 10% por el cierre del Gobierno