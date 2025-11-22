El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EE UU a las aerolíneas
La congresista Greene participó en el acto para solicitar la desclasificación de los papeles de Epstein frente al Capitolio. AFP

El enigma Taylor Greene: de escudera del trumpismo a defenestrada por Trump

La representante del ala más extrema del partido y líder del movimiento MAGA anuncia su dimisión tras una cadena de desencuentros con el mandatario republicano

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

«Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14 años, traficadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería resultar en ... que me llamen traidora ni en que reciba amenazas del presidente de Estados Unidos, por quien luché». La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, uno de los grandes apoyos del mandatario estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este viernes que dejará su cargo el próximo 5 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  10. 10 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El enigma Taylor Greene: de escudera del trumpismo a defenestrada por Trump

El enigma Taylor Greene: de escudera del trumpismo a defenestrada por Trump