Encuentra un bebé momificado en la nevera de su difunta madre AFP La mujer, vecina de San Luis (EE UU), dijo a su hijos que en el congelador tenía una caja de cartón donde guardaba un trozo de su pastel de bodas EFE Washington Martes, 30 julio 2019, 17:23

En hombre de 37 años encontró el cuerpo momificado de una bebé cuando hizo la limpieza del congelador de su madre tras la muerte de ésta en la ciudad de San Luis (Misuri), informaron hoy los medios locales. Adam Smith explicó al diario 'The St. Louis Post-Dispatch' que él y su hermana, de 45 años, siempre se habían preguntado qué guardaba su madre en una caja de cartón que había en el congelador, y encontraron la respuesta cuando limpiaban el apartamento en el que la mujer vivió durante más de 20 años. La madre de Smith, Barbara, tenía 68 años y falleció el 21 de julio a consecuencia de un cáncer.

Cuando el hombre encontró el domingo la caja, recordó que había estado en el congelador de su madre durante años y que ella le habían dicho que jamás la abriera. «Tengo 37 años y la caja ha estado en el congelador todo ese tiempo y siempre se me dijo que contenía la parte de arriba de un pastel de bodas», dijo.

El hombre le sacó una foto y le dijo a su novia que iba a abrir la caja esperando encontrarse el pastel de boda de su madre, o quizá dinero, porque la mujer nunca había tenido una cuenta bancaria. En cambio, halló los restos momificados de un neonato de sexo femenino. «El cuerpo todavía tiene piel y cabello (...) Estaba momificado», dijo Smith.

El hombre de inmediato llamó a la policía, que ahora investiga el caso como una «muerte sospechosa». Smith fue interrogado durante unas dos horas y entregó a la policía una muestra de ADN para la comparación genética con el cuerpo. «Aun estando en su lecho de muerte, (ella) nunca me dijo qué había en la caja», dijo Smith al diario. «Eso me hace pensar que quizá ella le hizo algo a este bebé y no quería decírselo a nadie por miedo a meterse en problemas», agregó.

Según Smith, su madre les había dicho que antes de que él naciera había perdido un bebé durante el embarazo, pero que la mujer era muy reservada y nunca dio más detalles sobre ese asunto. Sólo recientemente Smith se enteró por otro familiar de que su madre había tenido mellizos y que uno murió al nacer y el otro fue dado en adopción. «Ahora tengo que esperar los resultados de la autopsia para ver si esa bebé llegó a respirar siquiera», declaró Smith.

En declaraciones a la televisión local KMOV, Smith dijo que ahora tiene que procesar el hecho de que «durante toda su vida» estuvo tomando comidas de un refrigerador donde posiblemente estaba almacenada «su hermana congelada». Si el cuerpo congelado es de una hermana que murió antes que él naciera, eso significa que debe haber estado dentro del refrigerador unos 40 años.