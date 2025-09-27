El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante las protestas en Nueva York. REUTERS

EEUU revoca la visa a Gustavo Petro por «actos incendiarios» durante las protestas a favor de Palestina en Nueva York

El mandatario colombiano participó en una manifestación en la que hizo un llamamiento a los soldados estadounidenses para que desobedecieran las órdenes de Trump

T. Nieva

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:02

Estados Unidos ha revocado la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de «actos temerarios e incendiarios» durante una manifestación propalestina en ... Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario colombiano «se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamamiento a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus actos imprudentes e incendiarios», indicó el viernes el Departamento de Estado en la red social X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  2. 2

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  3. 3

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  4. 4

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  7. 7

    Detenido por rajar en la cara a otra persona con una botella durante una pelea de madrugada en Bilbao
  8. 8 La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas
  9. 9 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  10. 10

    Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Todavía no hemos terminado en Gaza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EEUU revoca la visa a Gustavo Petro por «actos incendiarios» durante las protestas a favor de Palestina en Nueva York

EEUU revoca la visa a Gustavo Petro por «actos incendiarios» durante las protestas a favor de Palestina en Nueva York