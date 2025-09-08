Conmoción en EE UU por el asesinato de una joven ucraniana en plena campaña de Trump contra la violencia

El vídeo estremece. La cámara de seguridad de un tranvía de Charlotte, en Carolina del Norte (EE UU), es testigo: un hombre con sudadera roja ... está sentado detrás de una joven con gorra que viaja atenta a su teléfono móvil. El pasajero saca algo del bolsillo. Es una najava. De repente, se levanta y sin motivo asesta por la espalda varias puñaladas a la mujer, una de ellas en el cuello. Mientras ella agoniza, él se aleja por el vagón dejando un reguero de gotas de sangre. Iryna Zarutska murió así el sábado. Tenía 23 años y había encontrado una segunda vida en Estados Unidos tras huir de la invasión rusa de su país, Ucrania. El peor destino la persiguió hasta ese asiento justo delante de Decarlos Brown Jr, un ciudadano afroamericano con antecedepentes penales y problemas mentales. Este asesinado ha conmocionado a la opinión pública norteamericana en plena campa del presidente, Donald Trump, para acabar con la violencia en las calles.

In Charlotte, 34-year-old Decarlos Brown Jr, a homeless man with a criminal history, allegedly stabbed and killed 22-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska in a brutal attack



What type of sick human being would already give money to this monster? 😡 GoFundMe should be ashamed pic.twitter.com/otYLVNe9Yo — Sumit (@SumitHansd) September 8, 2025

El agresor, de 34 años, fue arrestado. Tiene un amplio historial delictivo: cumplió cinco años de prisión por robo con arma mortal, allanamiento y hurto. Según las autoridades, no tiene domicilio conocido y arrastra problemas de salud mental. No tenía ninguna relación con la víctima. Su ataque fue aparentemente aleatorio. Eligió a la joven ucraniana porque era la que más cerca estaba. Vestida con una camiseta de la pizzería en la que trabajaba, Iryna Zarutska falleció casi en el acto mientras otro pasajero trataba de taponarle las heridas. Según varios testigos, Brown se alejó con tranquilidad y hablando para sí mismo. En el vagón no había miembros de seguridad, lo que ha provocado críticas sobre los protocolos en el transporte público de Charlotte.

Polémica política

Este crimen, además, ha levantado una polémica por la cobertura mediática que ha tenido. Según algunos sectores conservadores, la prensa progresista ha tratado de minimizar el eco del suceso. Elon Musk, propietario de Testa y hasta hace poco asesor del republicano Trump, recordó la gran repercusión en los medios que tuvo el asesinato de George Floyd durante una actuación policial en 2022. Hubo protestas y manifestaciones en todo el país en las que se acusó a los agentes de abuso y de racismo. «Si Iryna fuera negra y su asesino blanco, los medios estarían alborotando sin parar», publicó Benny Jonson, un podcaster conservador. «Pero como es blanca, guardan silencio». A través de las redes sociales, Musk abogó por la pena de muerte para Brown. Y añadió: «Cuando hay una culpa inequívoca debe ejecutarse de inmediato».

En la pizzería Zepeddie's, donde trabajaba Zarutska, todo era desconsuelo por la pérdida de «una empleada increíble y una verdadera amiga. Nuestra querida Iryna partió de este mundo demasiado pronto y estamos profundamente afligidos». Meaghan Mobbs, hija de Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, escribió en X: «Las mujeres en Ucrania sufren una violencia inimaginable, y Rusia utiliza la violación como arma de guerra. Muchas huyeron y vinieron aquí buscando seguridad y supervivencia. Este asesinato es nuestro fracaso. Ninguna mujer debería sufrir semejante violencia en suelo estadounidense».