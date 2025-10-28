El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: resultados del 28 de octubre
El expresidente estadounidense Joe Biden pronuncia un discurso en un acto celebrado el domingo en Boston. AFP

El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

Un informe de cien páginas considera que deberían ser anuladas todas las leyes y decretos que no se firmaron de su puño y letra sino con autopen

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 28 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Los legisladores republicanos han respaldado en la Cámara Baja la teoría de Donald Trump que permitiría deshacer buena parte de los indultos y órdenes ejecutivas ... firmados por su antecesor. Bajo el título «La presidencia del autopen de Biden: Decadencia, Delirio y Engaño en la Casa Blanca», el informe de cien páginas valida la teoría conspiratoria de que el mandatario demócrata era solo un títere, por lo que sienta las bases para anular todo lo que firmó digitalmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  8. 8 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  9. 9

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden 'no ejerció' la presidencia de EE UU

El Congreso republicano respalda la teoría de que Biden &#039;no ejerció&#039; la presidencia de EE UU