La demolición dará lugar a un gran salón de baile con ornamentos similares a los que decoran las mansiones del magnate. APF

La Casa Blanca se queda sin su histórica ala este

Trump destruye la zona cuya construcción supervisó Roosevelt para construir un salón de baile que será más grande que la sede presidencial

Alin Blanco

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:35

La reforma emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca ha desatado una oleada de críticas que llegan desde más ... allá de la oposición y a la que se suman historiadores, críticos de arte y nostálgicos. Esta semana han comenzado las obras para construir el imponente salón de baile que el líder republicano considera «muy necesario» y que costará 250 millones de dólares. El mandatario quiere que albergue a casi mil personas y eventos de gran envergadura.

