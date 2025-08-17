El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Melania Trump saluda junto al presidente de EE UU. Reuters

La carta de Melania Trump en la que pide a Putin la paz para proteger a los niños de Ucrania

La esposa del presidente de EE UU redactó la misiva y su marido se la entregó al líder ruso en la cumbre de Alaska

T. Nieva

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:38

Melania Trump, esposa del presidente de EE UU y de origen esloveno, redactó una carta privada dirigida al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la ... que le insta a poner fin a los combates para proteger a los niños. En la misiva, que fue entregada en mano al líder ruso por Donald Trump durante la cumbre celebrada el viernes en Alaska, la primera dama le dice al jefe del Kremlin que «es hora» de actuar.

