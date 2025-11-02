El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zohran Mamdani estrecha la mano de un taxista durante un acto de campaña por el centro de Manhattan. Reuters

El candidato Mamdani encabeza los sondeos para la alcaldía de Nueva York

El político musulmán, al que Trump tilda de «comunista», parte con diez puntos de ventaja de cara a las elecciones de este martes

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Los neoyorquinos se preparan para celebrar este martes una cita histórica, en la que por primera vez podría alzarse con la alcaldía de la mayor ... urbe estadounidense un político musulmán, socialista y originario de Uganda. Se trata de Zohran Mamdani, el candidato demócrata al que las encuestas dan como claro favorito, con una distancia de al menos diez puntos sobre sus otros dos rivales: el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
  6. 6

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  7. 7

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  8. 8

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  9. 9 El cocinero personal de C. Tangana y Manuel Carrasco que ahora triunfa con su restaurante en Castro
  10. 10

    371 niños se borran del deporte escolar por la guerra sin cuartel en la Federación Vizcaína de Karate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El candidato Mamdani encabeza los sondeos para la alcaldía de Nueva York

El candidato Mamdani encabeza los sondeos para la alcaldía de Nueva York