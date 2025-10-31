El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trump y su esposa dan la bienvenida a su fiesta de Halloween. EFE

Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween

El presidente de EE UU y su esposa repartieron dulces y chocolate entre los hijos de los trabajadores de la Administración y fueron sorprendidos por una versión 'mini' de la pareja

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:55

Comenta

La Casa Blanca se ha teñido de naranja este fin de semana para celebrar su 67ª fiesta de Halloween. Esqueletos, fantasmas y calabazas se han ... apoderado del edificio que quizás sea el mayor símbolo del poder en el mundo. El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, repartieron dulces y chocolatinas entre los hijos de los funcionarios de la Administración y saludaron, ante la sorpresa de todos, a la versión en miniatura de la pareja: dos pequeños caracterizados como ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  3. 3

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  4. 4 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  5. 5

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  6. 6

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  9. 9 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  10. 10

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween

Calabazas y esqueletos toman la Casa Blanca en su 67 fiesta de Halloween