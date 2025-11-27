El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un ciclista menor y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
Lugar del tiroteo contra los soldados. Reuters

El atentado contra dos soldados en Washington desata una caza de brujas contra los inmigrantes

El presunto autor es un refugiado afgano que colaboró con la CIA y quedó traumatizado por lo «duras» que eran las operaciones militares

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:38

Comenta

El sospechoso de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington la víspera de Acción de Gracias es un afgano de 29 años ... entrenado por la CIA para operaciones paramilitares, que le habrían dejado traumatizado por la violencia y le habrían provocado problemas de salud mental. Arrastraba el peso de las víctimas que su unidad provocó en Afganistán, según dijo un amigo al diario 'The New York Times', a quien habló de lo «duras» que eran las intervenciones y lo «difícil» que le resultaba soportar la sangre y los cadáveres, «incluso si eran del bando enemigo».

