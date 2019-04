Un antibiótico pudo evitar la muerte de la niña guatemalteca en la frontera de EE UU Un grupo de migrantes retenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. / REUTERS La autopsia confirma que una infección común se extendió a los órganos por falta de atención médica y agua MERCEDES GALLEGO Corresponsal Martes, 2 abril 2019, 02:40

Jakelin Caal recorrió 3.500 kilómetros de la mano de su padre sin sucumbir a los peligros del camino y cuando este creyó que habían alcanzado el sueño americano murió por falta de asistencia médica. La autopsia confirma que la niña guatemalteca de 7 años falleció en diciembre pasado por la infección que le causó una bacteria común que generalmente empieza en la garganta, estreptococos, fácilmente curable con unas dosis de penicilina o amoxicilina.

Las patrullas fronterizas de EE UU a las que se entregó el grupo de 163 personas con el que viajaba desoyeron al padre, que les informó sobre la fiebre y los vómitos que sufría. Su cuerpo no pudo combatir la infección porque no se les dio agua ni alimentos durante ocho horas, sino que se les trasladó en autobús hasta un centro de detención a dos horas de distancia. Cuando la atendió el personal sanitario de emergencia tenía casi 41 grados de fiebre y ya era tarde. La bacteria se había extendido a pulmones, hígado, bazo y la glándula suprarrenal, indica la autopsia. Falleció al día siguiente de ser ingresada, convirtiéndose en la víctima más joven de la política migratoria de Donald Trump, pero no sería la única. Ese mes falleció en custodia otro niño guatemalteco de 8 años, Felipe Gómez Alonso, con el que sumaron 22 los inmigrantes muertos en manos de las autoridades durante el Gobierno de Trump.

El presidente que ha prometido un muro en la frontera para frenar las caravanas de inmigrantes ha amenazado con cerrar el paso si México no impide que crucen su territorio. Las patrullas dicen estar desbordadas por el número más alto en 13 años, aunque muchos creen que las imágenes de inmigrantes enjaulados en las calles son una estrategia para justificar acciones radicales del Gobierno.