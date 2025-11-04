El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mishustin y Xi este martes en Pekín. AFP

Xi reafirma su compromiso con Rusia tras la tregua con Trump

El líder chino recibe en Pekín al primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, ante quien destaca la «decisión estratégica» de «consolidar las relaciones»

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

Apenas tres días después de la clausura del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde Xi Jinping mantuvo un encuentro personal con Donald Trump ... que fraguó la tregua entre China y Estados Unidos, el líder del gigante asiático ha demostrado que su posicionamiento en la tensa geopolítica global no se ha movido un centímetro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  3. 3 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  4. 4 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  5. 5

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  6. 6

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  7. 7

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  8. 8

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  9. 9

    Así se ha blindado Mazón para evitar ser imputado por la jueza de la dana
  10. 10

    La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Xi reafirma su compromiso con Rusia tras la tregua con Trump

Xi reafirma su compromiso con Rusia tras la tregua con Trump