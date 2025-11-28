El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramos de flores se amontonan a unos metros del lugar del incendio en recuerdo a las víctimas

Ramos de flores se amontonan a unos metros del lugar del incendio en recuerdo a las víctimas Reuters

Las víctimas mortales del devastador incendio de Hong Kong ascienden a 128

Agentes de la Policía y bomberos se disponen a acceder al interior del edificio tras sofocar las llamas al cabo de dos días, cuando todavía queda un centenar de personas por localizar

Jaime Santirso

Enviado especial a Hong Kong

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

El incendio que desde la tarde del miércoles asoló el complejo residencial de Wang Fuk apenas acaba de extinguirse, pero este ya representa una de ... las catástrofes más devastadoras en la historia moderna de Hong Kong. La cifra oficial de fallecidos se eleva por ahora a 128, aunque se prevé que sigan aumentando a medida que avanzan las labores de rescate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  2. 2

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  3. 3 La receta tradicional vasca que enamora a Dabiz Muñoz: «Es una de las mejores del mundo»
  4. 4 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por venta de obras de arte
  5. 5 El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo»
  6. 6

    El atentado de Washington desata la caza del inmigrante
  7. 7

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  8. 8 Una influencer argentina visita Bilbao y alucina con este aspecto de los vascos: «Son demasiado...»
  9. 9 La nota que una familia de Bilbao deja en el portal donde su iPhone robado marca la ubicación
  10. 10 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las víctimas mortales del devastador incendio de Hong Kong ascienden a 128