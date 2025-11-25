El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sanae Takaichi con Donald Trump hace un mes en Tokio. Reuters

Trump muestra su apoyo a Japón ante China con una llamada a su primera ministra

El presidente de EE UU telefonea a Sanae Takaichi horas después de hablar con Xi Jinping para ponerla al corriente de su conversación con el líder chino sobre Taiwán

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:51

Comenta

Apenas unas horas después de colgar el teléfono a Xi Jinping, Donald Trump estaba llamando a Sanae Takaichi para contarle todos los detalles. La inmediata ... conversación telefónica supone un gesto de apoyo al principal aliado de Estados Unidos en la región, en medio de la profunda crisis diplomática entre China y Japón desatada por la iracunda reacción del régimen a unas declaraciones sobre Taiwán de la primera ministra nipona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  3. 3

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  4. 4 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  5. 5 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  8. 8

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  9. 9

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  10. 10 La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias intensas, tormentas y viento en la costa vizcaína

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump muestra su apoyo a Japón ante China con una llamada a su primera ministra

Trump muestra su apoyo a Japón ante China con una llamada a su primera ministra