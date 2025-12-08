Tailandia y Camboya retoman la guerra en su frontera

La 'pax trumpiana' en la disputada frontera entre Tailandia y Camboya, más histriónica que sustancial, se resquebraja a la vista del mundo. Ambos países han ... abierto fuego en la mañana de este lunes (hora local), entre acusaciones mutuas de haber violado la tregua oficializada hace apenas seis semanas.

Como en choques pasados, todavía resulta complicado esclarecer la secuencia del intercambio de golpes. Al menos un soldado tailandés ha fallecido y otros ocho han resultado heridos después de que las tropas camboyanas iniciaran las hostilidades, lanzando varios misiles BM-21 de fabricación soviética contra zonas civiles, según el relato ofrecido por el General de División Winthai Suvaree, portavoz del ejército de Tailandia. En respuesta, el país ha realizado ataques aéreos en «varias zonas».

El Ministerio de Defensa de Camboya, por su parte, ha afirmado mediante un comunicado oficial que las fuerzas armadas enemigas habrían realizado dos acometidas de madrugada, tras varios días de acciones provocativas sin que sus efectivos respondieran. Por ahora se han reportado enfrentamientos en las provincias tailandesas de Si Sa Ket y Ubon Ratchathani, así como en las camboyanas de Preah Vihear y Oddar Meanchey.

El origen de las desavenencias se remonta a las arbitrarias divisiones de las fuerzas coloniales francesas, las cuales generaron disputas todavía irresolutas respecto a múltiples territorios a lo largo de los 800 kilómetros de frontera compartida.

Ampliar Un soldado tailandés herido es trasladado a un hospital en la provincia de Si Sa Ket. EFE

Estas afectan en particular al templo jemer de Preah Vihear, erigido en una zona limítrofe. Las tensiones se reavivaron en 2008, cuando Camboya intentó registrar como Patrimonio Mundial de la Unesco este enclave erigido en el siglo IX. Desde entonces, enfrentamientos esporádicos –también alrededor de edificios religiosos vecinos como Prasat Ta Muen Thom– han ocasionado víctimas mortales en ambos lados.

A finales del pasado mes de mayo, una escaramuza que causó la muerte de un soldado camboyano reabrió las heridas históricas hasta desembocar en cinco días de violencia a gran escala en julio, los cuales dejaron 35 fallecidos –la mayoría de ellos civiles– y más de 300.000 desplazados, las hostilidades más mortales en una década.

Paz propagandística

Donald Trump dedicó la primera jornada de su gira asiática, a finales de octubre, a presidir la firma de un acuerdo de paz en Kuala Lumpur. «Estos dos países estaban dándose, había mucha muerte», relató en su peculiar estilo el presidente estadounidense quien, de acuerdo a su propio relato, interrumpió una partida de golf para llamar a ambos Gobiernos. «Les dije que escogieran el camino de la paz y la prosperidad sobre la guerra. En este caso logramos detenerlo muy rápido».

Esta pugna se sumaba a la larga lista de conflictos –ocho, según su propio recuento– que Trump supuestamente habría frenado con su intermediación personal, a modo de méritos para el Nobel de la Paz que tan explícitamente ansía y que este año acabó en manos de la opositora venezolana María Corina Machado.

Así, poco importa que el pasado mes de julio ambos países hubieran acordado ya un alto el fuego incondicional, auspiciado por el primer ministro malayo Anwar Ibrahim, presidente rotatorio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organismo regional del que tanto Tailandia como Camboya forman parte. En las últimas horas Ibrahim ha vuelto a expresar su «profunda preocupación» y ha instado a ambas partes a «ejercer la máxima moderación».