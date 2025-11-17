El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sheikh Hasina, en una imagen de archivo. Reuters

La ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, condenada a muerte por crímenes contra la humanidad

Exiliada en India, ha sido juzgada por la represión de la ola de protestas en 2024 que causó 1.400 víctimas mortales

T. Nieva

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:35

La justicia de Bangladés ha condenado este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los ... disturbios que provocaron su caída en 2024 y en los que murieron al menos 1.400 personas, en su mayoría civiles, según la ONU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

