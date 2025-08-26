La piratería y los robos armados se cuadriplican en el Estrecho de Malaca
Preocupan los incidentes en este punto neurálgico del comercio mundial, que se suman a los problemas en el Estrecho de Ormuz
Martes, 26 de agosto 2025, 13:36
El transporte marítimo global no lograr recuperar la calma. Después del batacazo que supuso la pandemia, primero por la escasez de carga y luego por ... su exceso, diferentes estallidos en la geopolítica mundial han sacudido el sector. El más relevante ha sido la irrupción de los rebeldes hutíes de Yemen en el Estrecho de Ormuz, donde han atacado numerosos buques provocando el pánico e impulsando a muchos mercantes a rodear África como alternativa a cruzar el Canal de Suez, con el coste añadido que eso tiene en dinero y en tiempo.
Más tranquila ha sido la situación en Malaca, uno de los principales puntos de tránsito entre Asia y Europa, por donde cruza más de la mitad del comercio marítimo mundial, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Por allí pasan cada año unos 60.000 buques mercantes. Sin embargo, en 2025 la tensión se ha disparado: según el informe que realiza semestralmente Recaap, entre enero y junio el número de actos de piratería y de robo armado contra buques se ha multiplicado por cuatro y suponen ya el 84% de todos los que se reportan en Asia.
Cuna tradicional de piratas
Esas cifras han disparado un 83% el número de incidentes en el continente con respecto al mismo periodo de 2024 y roza ya el centenar (95). Son cifras que superan el total registrado en 2021, y que aumentan el temor en una región que, si bien fue cuna tradicional de piratas, lleva décadas en relativa calma gracias al crecimiento económico y la consolidación política de países como Malasia, Indonesia y Singapur.
Afortunadamente, ninguno de los incidentes registrados es de categoría 1, que engloba los secuestros y los robos con víctimas, y solo 8 de los 95 incidentes registrados son de categoría 2. Pero el incremento hace que Recaap recomiende un incremento de las patrullas marítimas y la aplicación de penas más duras para los criminales. «Los piratas operan en sampanes (embarcaciones de madera de fondo plano) para acercarse a los barcos, a menudo en la oscuridad. Suben a bordo usando largas varas con ganchos y cuerdas», explicó al diario británico The Guardian Daniel Ng, de la Asociación de Armadores Asiáticos.
