Fuerzas de la Marina francesa abordando a piratas somalíes en el Golfo de Adén. EFE

La piratería y los robos armados se cuadriplican en el Estrecho de Malaca

Preocupan los incidentes en este punto neurálgico del comercio mundial, que se suman a los problemas en el Estrecho de Ormuz

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Martes, 26 de agosto 2025, 13:36

El transporte marítimo global no lograr recuperar la calma. Después del batacazo que supuso la pandemia, primero por la escasez de carga y luego por ... su exceso, diferentes estallidos en la geopolítica mundial han sacudido el sector. El más relevante ha sido la irrupción de los rebeldes hutíes de Yemen en el Estrecho de Ormuz, donde han atacado numerosos buques provocando el pánico e impulsando a muchos mercantes a rodear África como alternativa a cruzar el Canal de Suez, con el coste añadido que eso tiene en dinero y en tiempo.

