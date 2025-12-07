El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la discoteca. Reuters

Al menos 25 muertos por un incendio en una discoteca en la India

La mayor parte de las víctimas eran trabajadores locales que se encontraban en el sótano del restaurante en el momento en el que se produjo la explosión

T. Nieva

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:02

Comenta

Las autoridades del estado indio de Goa, en el oeste del país, han elevado a 25 la cifra de fallecidos por quemaduras y asfixia y ... a al menos seis la de heridos como consecuencia de un incendio producido tras una explosión que ha arrasado una discoteca de la villa de Arpora. Por el momento se desconoce el origen del fuego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  3. 3

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  4. 4

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  5. 5

    Vandalizan la Casa de Juntas de Gernika y roban la bandera de España
  6. 6 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  7. 7

    Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días
  8. 8

    Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud
  9. 9 Así descubrió Gehry dónde tendría que levantar el museo Guggenheim en Bilbao
  10. 10

    El trotamundos vizcaíno del fútbol que toma las riendas del Leganés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al menos 25 muertos por un incendio en una discoteca en la India

Al menos 25 muertos por un incendio en una discoteca en la India