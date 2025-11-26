El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Residentes locales caminan por una zona inundada de la localidad de Hat Yai, en el sure de Tailandia.

Reuters

Las lluvias extremas que azotan el sur de Tailandia suman ya 35 muertos

Las autoridades elevan a más de 30.000 los damnificados por las inundaciones que han sepultado localidades como Hat Yai, donde se han registrado las mayores precipitaciones en 300 años

I. Ugalde

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:16

Decenas de vecinos aferrados a los tejados de sus viviendas, supermercados anegados y calles enteras borradas por el torrente de las aguas en las que ... lanchas neumáticas y botes se han convertido en los nuevos protagonistas de la catástrofe que han dejado a su paso las intensas lluvias registradas en los últimos días en el sur de Tailandia. Las autoridades han elevado este miércoles a 35 las víctimas mortales causadas por un fenómeno climatológico extremo que además ha dejado más de 30.000 damnificados. Muchos de ellos lo han perdido todo.

