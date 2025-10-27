El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El emperador Naruhito saluda a Donald Trump durante su encuentro este lunes en el Palacio Imperial de Japón. EFE

Japón da la bienvenida a Trump con la esperanza de aliviar su factura con EE UU

El jefe de la Casa Blanca se reúne con el emperador Naruhito antes de hacer lo propio mañana con la primera ministra, Sanae Takaichi

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:39

Comenta

La segunda parada de la gira asiática de Donald Trump le ha llevado a visitar este lunes uno de sus principales aliados globales: Japón. El ... Air Force One ha tomado tierra en Tokio y, tras estrechar varias manos y chocar varios puños, ha subido de inmediato a un helicóptero con destino al Palacio Imperial, donde le aguardaba el emperador Naruhito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  4. 4 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  7. 7

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»
  8. 8 El SEPE impedirá compaginar el subsidio con un trabajo durante más de cuatro meses
  9. 9 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  10. 10 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Japón da la bienvenida a Trump con la esperanza de aliviar su factura con EE UU

Japón da la bienvenida a Trump con la esperanza de aliviar su factura con EE UU