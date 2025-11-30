El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Un herido tras volcar su coche en la carretera de Enekuri sentido Bilbao
El agua causó un desastre a su paso por Indonesia. Afp

Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos

Indonesia, Tailandia y Sri Lanka son los países más afectados por el temporal mientras los equipos de rescate buscan a cientos de desaparecidos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

El número de víctimas mortales causadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka se acerca ya al millar. Según ... las autoridades de estos países, la cifra final será mayor ya que hay centenares de desaparecidos y, además, los equipos de rescate no han podido acceder a algunas localidades que siguen incomunicadas por los efectos de este temporal que ha arrasado el sudeste asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  5. 5

    El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  8. 8

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  9. 9

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»
  10. 10 Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos

Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos