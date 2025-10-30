El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EFE

El «increíble» encuentro entre Trump y Xi que pone fin al conflicto por las tierras raras entre EE UU y China

Estados Unidos y China acuerdan rebajar los aranceles vinculados al fentanilo a cambio de garantizar el suministro de tierras raras

Jaime Santirso

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:49

Comenta

Donald Trump y Xi Jinping han mantenido esta mañana, por fin, su esperado encuentro tras meses de expectación. La perspectiva de un supuesto gran acuerdo ... estructural anunciado con fanfarria ha quedado reducida a un apaño circunstancial para pasar del jaque mutuo a las tablas. Seis años después de su último cara a cara, el presidente estadounidense y el líder chino han vuelto a verse, de nuevo en un contexto de confrontación comercial, pero en esta ocasión como dos superpotencias cada vez más parejas. No en vano Trump ha tenido a bien caracterizar su reunión –mediante una publicación escrita en mayúsculas– como un «G2» y posteriorimente como algo «increíble», retrato de un mundo cada vez menos regido por el multilateralismo y más por la fuerza, en el que Estados Unidos y China se hablan, he aquí la novedad, de tú a tú.

