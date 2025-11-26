Un incendio en un área de rascacielos en Hong Kong causa al menos cuatro muertos

Un enorme incendio devora desde hace varias horas un complejo residencial en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde decenas ... de vecinos se encuentran atrapadas. El fuego, que se desató cerca de las 15.00 hora local (en torno a las 8.00 en España), se ha cobrado por ahora cuatro vidas -entre ellas un bombero- y al menos siete personas han tenido que ser evacuadas a centros hospitalarios. El andamiaje de bambú que rodeaba uno de los bloques ha ayudado a la rápida propagación de las llamas.

El complejo de rascacielos donde se ha declarado el incendio está compuesto por casi 2.000 viviendas repartidas en ocho torres, de las que tres están afectadas por las llamas. Las autoridades han elevado el nivel del fuego a 4 (de 5 posibles) en vista de su rápida evolución y han cerrado varias carreteras cercanas, entre ellas la autopista de Tai Po. Las llamas han generado una densa columna de humo y varias partes del andamiaje han quedado reducidas a cenizas.

El origen del incendio es por ahora una incógnita. Mientras los bomberos logran sofocar las llamas, y a la espera de conocer los daños estructurales en los rascacielos, donde residen unas 4.000 personas, el Gobierno de Hong Kong ha habilitado varias instalaciones como refugios temporales para los afectados.