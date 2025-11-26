El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las llamas devoran el complejo de viviendas

Las llamas devoran el complejo de viviendas AFP

Un incendio en un área de rascacielos en Hong Kong causa al menos cuatro muertos

Las llamas se han propagado con rapidez por el andamiaje de bambú que rodeaba a una de las torres del complejo, donde residen unas 4.000 personas

María Rego

María Rego

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

Un enorme incendio devora desde hace varias horas un complejo residencial en el distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, donde decenas ... de vecinos se encuentran atrapadas. El fuego, que se desató cerca de las 15.00 hora local (en torno a las 8.00 en España), se ha cobrado por ahora cuatro vidas -entre ellas un bombero- y al menos siete personas han tenido que ser evacuadas a centros hospitalarios. El andamiaje de bambú que rodeaba uno de los bloques ha ayudado a la rápida propagación de las llamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League
  10. 10

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un incendio en un área de rascacielos en Hong Kong causa al menos cuatro muertos