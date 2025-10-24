Corea del Norte construye un museo para honrar a los soldados caídos en la guerra de Ucrania

Corea del Norte ha iniciado este viernes la construcción de un memorial en Pyonyang para rendir homenaje a los soldados del país fallecidos durante la ... guerra de Ucrania. El Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate servirá para «glorificar» a los militares que perdieron la vida combatiendo junto a las tropas de Moscú, especialmente en la región rusa de Kursk.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, junto al embajador ruso en el país, ha presidido la ceremonia de colocación de la primera piedra y ha destacado el «pico histórico» que atraviesan las relaciones entre Pyonyang y Moscú. Durante el acto, Kim ha asegurado que el proyecto será un «santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas». El museo, ubicado en la zona de Hwasong, incluirá esculturas, fotografías y obras de arte en memoria de los combatientes.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Corea del Norte se ha convertido en un aliado clave del Kremlin, enviando miles de soldados y armamento en apoyo a las operaciones rusas. Según estimaciones de los servicios de Inteligencia británicos, las fuerzas norcoreanas desplegadas en Kursk durante un año -unas 600 tropas compuestas por cerca de 11.000 soldados- han sufrido más de 6.000 bajas entre muertos y heridos, lo que representa más de la mitad.

Las autoridades de Pyonyang justifican su participación militar como una forma de «defender lo más sagrado» y han elogiado el papel de sus tropas por «aniquilar a los agresores neonazis». No obstante, el informe difundido por el Ministerio de Defensa británico apunta que es «la primera vez» que se tiene constancia de una implicación tan directa en acciones ofensivas y asume que Corea del Norte intentará sacar partido de las «oportunidades» que ofrece el conflicto a la hora de mejorar su propia capacidad militar, sobre todo en la utilización de drones en operaciones de combate reales, como ocurrió en la región ucraniana de Sumi.

El nuevo museo pretende reforzar su alianza con Rusia y el líder norcoreano ha querido dejar claro su mensaje: «Pyonyang estará siempre al lado de Moscú. Nuestra amistad y unidad durarán eternamente», ha afirmado durante la ceremonia, cuyo país mantiene un acuerdo de seguridad y defensa con el Kremlin desde 2024.