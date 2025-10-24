El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente norcoreano, Kim Jong-un, y el embajador ruso durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del museo. AFP

Corea del Norte construye un museo para honrar a los soldados caídos en la guerra de Ucrania

La Inteligencia británica calcula que el país asiático ha sufrido más de 6.000 bajas entre fallecidos y heridos, lo que supone más de la mitad de los militares que envió para apoyar a las tropas rusas

Alin Blanco

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:55

Comenta

Corea del Norte ha iniciado este viernes la construcción de un memorial en Pyonyang para rendir homenaje a los soldados del país fallecidos durante la ... guerra de Ucrania. El Museo Conmemorativo de las Hazañas de Combate servirá para «glorificar» a los militares que perdieron la vida combatiendo junto a las tropas de Moscú, especialmente en la región rusa de Kursk.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  6. 6

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Corea del Norte construye un museo para honrar a los soldados caídos en la guerra de Ucrania

Corea del Norte construye un museo para honrar a los soldados caídos en la guerra de Ucrania