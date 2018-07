El cielo decidirá el destino de los niños atrapados en la cueva tailandesa

Ángel o demonio

La cueva de Tham Luang es una de las más largas y profundas de Tailandia. Pero también una de las más turísticas de la provincia de Chiang Rai, hasta donde viajan quienes no están interesados en el sol y playa del reino sino en su naturaleza boscosa. No obstante, una advertencia deja muy claro que no se debe acceder a ella en temporada de lluvias. Por eso, muchos se preguntan si el entrenador de los 12 chicos atrapados en su interior, Ekkapol Chantawong, cometió una grave imprudencia al dejarles acceder y al llevarles tan adentro.

Por qué lo hizo no está claro. Hay quienes sostienen que buscaban resguardarse de la lluvia, pero eso no explica por qué se adentraron varios kilómetros. Otros aseguran que se trataba de un ritual de iniciación para los adolescentes, que tenían que alcanzar Playa Pattaya -donde quedaron atrapados- y escribir allí sus nombres. Que dejasen fuera su calzado parece confirmar que eso fue lo que sucedió. En cualquiera de los casos, es evidente que la idea no fue la mejor. Y, por eso, el Gobierno ya ha dejado caer la posibilidad de iniciar acciones legales contra él.

Sin embargo, otros hacen hincapié en que Chantawong ha logrado lo que parece un milagro: mantener con vida a doce niños y adolescentes en total oscuridad, sin comida y sin agua potable. Su tía, Kham Chantawong, ha reconocido que ya había entrado en la cueva en ocasiones anteriores, y ha subrayado que la seguridad de los niños siempre ha sido su prioridad. Otros conocidos han resaltado que su etapa como monje budista, a la que este joven de 25 años dedicó ocho, le ha permitido mantener la calma en todo momento y ayudar psicológicamente a los chavales haciéndoles meditar.

De todas formas, y aunque parece que este drama invita a todo lo contrario, las Autoridades ya están pensando en cómo promocionar la cueva como destino turístico, porque vaticinan un notable incremento en el número de visitantes cuando la odisea de 'los trece' concluya. El Gobierno ha anunciado que reparará los desperfectos causados por el rescate y que acondicionará mejor Tham Luang para que no vuelvan a suceder percances como este.