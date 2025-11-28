China lanza una 'macrooposición': 38.000 plazas para 4 millones de candidatos

Infusiones de tila, prácticas de respiración profunda y concentración absoluta en sus apuntes. 3,7 millones de chinos controlan sus nervios estos días previos a ... una de las oposiciones más multitudinarias de la superpotencia asiática. La competición es dura. El Gobierno ha sacado 38.100 plazas y para cada vacante hay, de media, 97 personas inscritas. Pero algunos de los puestos que se asignarán tras los exámenes de este fin de semana son especialmente codiciados y la competencia es aún mayor. Es el caso de la oferta de oficial de inmigración en Ruili, una ciudad fronteriza con Myanmar (Birmania). Se han registrado 6.470 solicitudes para un único cargo.

Por suerte para algunos y por desgracia para otros, las autoridades han delimitado la edad de las personas que pueden inscribirse en estas pruebas. Los candidatos generales no podrán tener más de 38 años (es la primera vez que se aplica este tope, anteriormente era de 35), mientras que para quienes poseen títulos de posgrado ha aumentado de 40 a 43 años.

Este límite va en consonancia con el reciente aumento de la edad de jubilación en el país. El envejecimiento de la población y la reducción del presupuesto para las pensiones han obligado a incrementar la relativa baja edad para retirarse del mercado laboral, algo que no sucedía desde la década de los 50. Para las mujeres con puestos de trabajo manuales aumentará de 50 a 55 años, para las administrativas de 55 a 58 años, y para los hombres, subirá de 60 a 63 años.

Cifras de paro históricas

El masivo examen de acceso a la Administración pública no está exento de los rasgos típicos del régimen chino. Además de preguntar por las asignaturas habituales –derecho, física, biología, política o razonamiento–, desde el año pasado, también incluye una sección sobre teoría política que, según un anuncio oficial, se centra en «la capacidad de los candidatos para analizar y resolver problemas utilizando las políticas innovadoras del Partido Comunista». En la convocatoria previa ya aparecieron cuestiones relativas a los discursos del presidente, Xi Jinping, y a las sesiones plenarias de la fomación.

En un contexto económico inestable, la juventud china prioriza la seguridad que les ofrece el sector público frente a los salarios más competitivos que encuentran en el privado. La tasa de desempleo del país se sitúa en el 5,1% (ligeramente por debajo de la media asiática, que es del 5,46%), pero entre quienes tienen de 16 a 24 años -sin contar a los estudiantes universitarios- asciende al 17,3%. En 2023 se alcanzó un paro juvenil récord con el 21,3% y las autoridades decidieron interrumpir temporalmente la difusión de estas cifras para implementar un método de cálculo distinto que dejó fuera a quienes cursan estudios superiores.

'Ninis' y la maldición de los 35

La guerra comercial y el bajo consumo interno tras la pandemia han perjudicado gravemente a la economía china, y ante unas ofertas de empleo que no se ajustan a su formación ni ofrecen condiciones atractivas, muchos jóvenes han optado por mantenerse al margen y convertirse en 'ninis' -ni estudian ni trabajan-. La esperanza de formarse para conseguir un trabajo y una vida decente y bien pagada se ha disipado.

En la segunda economía mundial, millones de jóvenes se enfrentan a un futuro para el que no se prepararon. El empleo para toda la vida que ofrece el funcionariado –o como se conoce en el país asiático, el 'tazón de arroz de hierro'– es para muchos la mejor opción, a pesar de trabajar en áreas no relacionadas con su profesión. Pero no todo lo que brilla es oro. Aun con los salarios más bajos, en los últimos años algunas instituciones locales han tenido dificultades para pagar a sus empleados públicos.

Where this misses is that both things can be true and almost certainly are. The economy is weak, losing momentum and lacking stimulus (for now) ahead of the Dec econ work conference, and there is brute force on the 12-14% of economy that’s powered by indust policy. Except… https://t.co/vqpKRSAjLe — George Magnus (@georgemagnus1) November 27, 2025

Según George Magnus, investigador asociado al Centro de China de la Universidad de Oxford, el panorama laboral «ha cambiado notablemente en la última década». Los puestos altamente cualificados y bien pagados se han reducido, mientras que han aumentado las ofertas con menor exigencia formativa y escasa retribución. Y a esto se le suman unas prestaciones sociales y pensiones prácticamente inexistentes.

El año que viene, el mercado laboral chino deberá absorber a los 12,7 millones de recién graduados, una cifra récord. Ante la avalancha de nuevos trabajadores que se generan cada año –12 millones de media–, la preferencia por la estabilidad y seguridad de un empleo en el sector público crece. Las convocatorias estatales como la de este fin de semana suponen una gran oportunidad también para los desempleados que superan los 35 años, ya que a menudo se enfrentan al rechazo de las empresas privadas, un fenómeno conocido popularmente como la 'maldición de los 35'.