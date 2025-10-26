El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo El Bilbao Basket-Andorra, minuto a minuto
El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, tras las conversaciones con China en Kuala Lumpur, Reuters

China y Estados Unidos sellan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi

Los equipos negociadores de ambos países celebran un encuentro en Kuala Lumpur que deja atrás el último sobresalto de las restricciones del gigante asiático a sus tierras raras

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:35

Comenta

El acuerdo comercial entre China y Estados Unidos está más cerca. Sus equipos negociadores han mantenido una reunión este domingo en Kuala Lumpur, que han ... abandonado con sensaciones positivas y la «estructura preliminar» de un entendimiento, todo listo para el encuentro del próximo jueves entre Donald Trump y Xi Jinping.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  3. 3

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  4. 4 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  5. 5 Aires peruanos mueven el molino
  6. 6 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  7. 7

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  8. 8 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  9. 9

    7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad
  10. 10 Un herido en un garaje de Santutxu al quedar atrapado con su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo China y Estados Unidos sellan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi

China y Estados Unidos sellan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi