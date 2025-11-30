El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramos de flores en homenaje a las víctimas del incendio de las torres de Hong Kong. Reuters

La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong

Las autoridades tratan de silenciar el descontento de las víctimas e invocan la Ley de Seguridad Nacional para detener a un estudiante que exigía abrir una investigación de la catástrofe de las torres Wang Fuk

Jaime Santirso

Hong Kong

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Tras sofocar las llamas, retirar los cadáveres, investigar a la empresa responsable y atender a los desplazados –con ayuda de una apabullante movilización social–, las ... autoridades de Hong Kong tratan ahora de silenciar la creciente indignación provocada por el incendio de este miércoles pasado en el complejo residencial de Wang Fuk, una de las catástrofes más devastadoras en la historia moderna del territorio que deja al menos 149 fallecidos según las últimas cifras oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  4. 4

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  5. 5

    El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo
  6. 6 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  7. 7

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
  8. 8

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  9. 9 Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz
  10. 10

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong

La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong