El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches
Los ramos de flores llenan las inmediaciones de las torres en recuerdo de las víctimas. Reuters

Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong

La empresa ejecutora de las obras habría mezclado tejidos homologados con otros de baja calidad en las redes de los andamios que cubrían los edificios para reducir el gasto

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:28

Comenta

Cinco días después, siguen aumentando las cifras del incendio del complejo residencial de Wang Fuk en Hong Kong, el más devastador registrado en el territorio ... en siete décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  5. 5

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  6. 6 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  7. 7 Muere un jugador de baloncesto tras un recibir un codazo en la cabeza en pleno partido
  8. 8

    Ayuso: «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»
  9. 9

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  10. 10

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong

Los bomberos aún encuentran cadáveres en las torres incendiadas de Hong Kong