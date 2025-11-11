El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miembros del equipo forense trabajan en Islamabad tras la explosión de un vehículo. Reuters

Un atentado suicida causa al menos 12 muertos y cerca de 30 heridos en Pakistán

El suceso ha ocurrido frente a un tribunal en Islamabad, la capital, donde ha explotado un vehículo, y por ahora ningún grupo ha reivindicado el ataque

M. R.

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:18

Comenta

Una explosión ha provocado este martes al menos doce muertos y cerca de una treintena de heridos en Islamabad, capital de Pakistán, frente a un ... edificio judicial. La Policía investiga lo ocurrido como un atentado suicida aunque nadie ha reivindicado por ahora su autoría. «Todavía no está claro», han admitido portavoces policiales sobre el suceso, que ha tenido lugar a una hora en la que la zona -el sector G-11 de la ciudad- suele estar abarrotada de gente.

