El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Reuters

La agresiva respuesta de China plantea una hostilidad a largo plazo con Japón

El régimen recrudece sus embestidas tras las declaraciones de Takaichi sobre Taiwán, y rechaza los intentos de la primera ministra nipona de apaciguar la situación

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:13

Comenta

La portada presenta a un muchacho que se rebela contra terribles soldados japoneses, quienes mantienen a sus familiares retenidos en un bosque, mientras uno de ... ellos lo amenaza con una espada al cuello. La ilustración corresponde a la penúltima página del libro. La última muestra, en elegante y trágica elipsis, una visión panorámica del valle y decenas de aves echando a volar, como lo harían tras un grito de horror. La publicación en cuestión, adornada con el sello de la educación patriótica, aparece en las estanterías de una guardería pública para niños menores de 3 años en el centro de Pekín, y representa una elocuente evidencia de cómo el odio de China contra Japón es inculcado por el régimen desde la más tierna infancia como herramienta de cohesión nacionalista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El temporal se recrudece en Bizkaia: una granizada colapsa el Txorierri, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Cuatro familias de Erandio al borde del desahucio por una hipoteca «abusiva»
  6. 6 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  7. 7

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  8. 8

    «Más de un paciente me ha tocado el culo cuando me acercaba a su cama»
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La agresiva respuesta de China plantea una hostilidad a largo plazo con Japón

La agresiva respuesta de China plantea una hostilidad a largo plazo con Japón