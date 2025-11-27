El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Venezuela revoca la concesión a Iberia y a otras seis aerolíneas que suspendieron vuelos por escalada militar en el Caribe

El Gobierno de Maduro las acusa de «sumarse a las acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos

T. Nieva

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:25

El Gobierno de Venezuela cumplió con su amenaza y revocó este miércoles la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales al acusarlas de «sumarse a ... las acciones de terrorismo» promovidas por Estados Unidos, que aumenta la presión en el Caribe donde mantiene su inédito despliegue militar. Horas después de que venciera el plazo otorgado por las autoridades venezolanas a las aerolíneas, que expiraba a las 16:00 GMT (el mediodía en hora local), el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciaron su decisión, que afecta a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilena-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

