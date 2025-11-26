Venezuela ataca a la mano derecha de Trump: «Rubio tiene ínfulas de conquistador»

El tono del enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos ha subido en las últimas horas unos cuantos decibelios. El responsable esta vez de enturbiar aún ... más las relaciones entre ambos países ha sido uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro, su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien ha arremetido contra la mano derecha de Donald Trump. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, ha sido objeto de su ira durante una marcha de apoyo al régimen chavista en Caracas. «Imbécil» o «payaso» son algunos de los insultos que ha recibido el exsenador por Florida.

«Es imposible conseguir (un secretario de Estado) más imbécil que Marco Rubio», espetó Cabello a la cadena VTV durante la marcha en la capital venezolana. El ministro del Interior y Justicia considera que el político de raíces cubanas no es más que un «imbécil» con «ínfulas de conquistador», en referencia al plan que, a su juicio, tiene la Administración Trump para «robarse los recursos naturales» del país caribeño. Ese es, en su opinión, el objetivo de la campaña lanzada por Washington contra Maduro, al que acusan de tener lazos con el narcotráfico y liderar el Cártel de los Soles.

El número dos del chavismo no se conformó con advertir a Rubio de que «se va a estrellar como lo han hecho muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir» en el país sudamericano, sino que extendió su amenaza a cualquiera que comparta esas intenciones. «Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado», lanzó. Cabello insistió en que los supuestos vínculos de Maduro y su gabinete con el negocio de los narcos es un «invento» de la Casa Blanca. «Recuerden las mentiras sobre Irak, Siria, Libia, Afganistán. En todos esos sitios ha intervenido Estados Unidos con mentiras; trataron de montar el mismo guion en nuestro país, pero el mundo no les cree», afirmó el hombre fuerte del líder bolivariano.

«Por las buenas o por las malas»

Desde Estados Unidos tampoco tratan de calmar los ánimos tras varios meses al choque con Caracas, primero con los ataques contra supuestas narcolanchas y después con un despliegue militar inédito cerca de las costas del país caribeño. El temor a una intervención es real y, de hecho, son varios los Estados -España y Alemania, entre ellos- que recomiendan a sus ciudadanos no viajar a Venezuela, que en los últimos días ha visto cómo numerosas aerolíneas han cancelado sus vuelos a este destino.

Trump planteó el martes la posibilidad de mantener conversaciones con Maduro para «salvar muchas vidas». «Podría hablar con él, ya veremos», respondió a bordo del Air Force One, el avión presidencial, de camino a su residencia de Palm Beach, donde celebrará Acción de Gracias. El inquilino de la Casa Blanca, eso sí, apuntó al líder chavista que se pueden «hacer las cosas por las buenas» pero también «por las malas».