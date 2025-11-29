El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de un aeropuerto venezolano. Afp

Trump declara «cerrado» el espacio aéreo de Venezuela y estrecha el cerco sobre Maduro

El presidente de EE UU aparca así la vía diplomática y apuesta por la presión militar sobre el régimen chavista

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:07

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el espacio aéreo «sobre» Venezuela «y sus alrededores» ha quedado completamente «cerrado» en ... un paso más hacia una posible invasión por tierra del país. En los últimos días, el mandatario norteamericano ha dejado clara su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes. Con ese objetivo ha desplazado numerosos efectivos militares a la zona.

