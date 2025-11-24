El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bolsonaro es visto a través de una puerta acristalada de la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde se encuentra recluido desde el sábado. AFP

El Supremo brasileño confirma la prisión preventiva para el expresidente Bolsonaro

El alto tribunal respalda la tesis de que el político ultraderechista «violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico» mientras sus abogados piden que regrese a prisión domiciliaria porque sufrió «un cuadro de confusión mental»

T. Nieva

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:40

La Corte Suprema de Brasil votó este lunes a favor de mantener al expresidente Jair Bolsonaro en prisión, a donde fue trasladado el pasado sábado ... tras su intento de quitarse la tobillera electrónica que controlaba su arresto domiciliario. El líder ultraderechista, que aseguró haber sufrido un momento de «paranoia» cuando trató de arrancarse el dispositivo, fue condenado el pasado septiembre a 27 años de cárcel por haber liderado el fallido golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

