El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin. EFE

Putin aprovecha las tensiones con EE UU para sumar aliados en Latinoamérica

El Gobierno ruso se apoya en el descrédito creciente hacia Washington para trazar un acercamiento a países como Colombia, México, Brasil y Chile

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Las palabras y decisiones de Washington no gustan en Latinoamérica. La retórica y acciones agresivas contra Venezuela despiertan temor entre los países de la región. ... Colombia es uno de los que ve con más recelo a la potencia estadounidense por haber recibido también amenazas. El país caribeño ya amagó con renunciar a su estatus de socio global de la OTAN y anunció también la suspensión del intercambio de inteligencia con EE UU. Moscú observa todo lo que sucede en el continente americano con sumo interés pues las tensiones podrían ayudarle a conseguir nuevos amigos en esta parte del mundo. Tras tener ya de su lado a Venezuela, Cuba y Nicaragua, Bogotá sería un aliado relevante para el Kremlin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  5. 5

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  6. 6 Albóndigas sefardíes y curris en la catedral de las birras artesanas
  7. 7 La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente: así afectará a Bizkaia
  8. 8

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  9. 9 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  10. 10 A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Putin aprovecha las tensiones con EE UU para sumar aliados en Latinoamérica

Putin aprovecha las tensiones con EE UU para sumar aliados en Latinoamérica