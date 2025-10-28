Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Escenas de guerra: disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias favelas de Río de Janeiro han sido este martes escenario de una de las mayores redadas ... contra el narcotráfico de los últimos años. El número de personas muertas es de al menos 64. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas han movilizado a cerca de 2.500 policías, que han sido recibidos en algunas barriadas con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador Claudio Castro, ha pedido ayuda al ejército. De momento, no ha habido respuesta del Gobierno progresista de Inazio Luiz Lula da Silva.

Castro publicó un vídeo en X en el que se ve un dron lanzando un proyectil desde el cielo. «Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas disparadas por drones (...) No es crimen común, es narcoterrorismo», denunció.

El despliegue se ha diseñado para desarticular uno de los grupos criminales más peligrosos, el Comando Vermelho, liderado por Edgar Alves de Andrade. Los agentes han contado con el apoyo de varias decenas de vehículos blindados y de demolición, helicópteros y drones. «Río está sola en esta guerra», ha lamentado el gobernador. Denuncia que su ciudad es un centro del narcotráfico internacional. La situación en las calles es crítica. Los narcos han paralizado el tráfico en varias avenidas de Río.

«Más de 200.000 residentes siguen afectados por el cierre de escuelas, el corte en las líneas de autobuses y la suspensión de los servicios de salud», indicó la Asamblea legislativa del Estado.

Un fotógrafo de la AFP vio cómo decenas de policías fuertemente armados en la favela Vila Cruzeiro se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta. Las ráfagas de disparos componían la banda sonora en la ciudad. Los comercios han cerrado ante los enfrentamientos entre los miembros de las bandas y los agentes.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Río. Allí están habituados a cruces de disparos entre policías y traficantes. Hasta ahora, la operación de mayor amplitud tuvo lugar durante la pandemia de covid, en 2021, cuando murieron 28 personas en un solo día.

«Una gran cantidad de droga»

La fuerza pública accedió de madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha a bordo de 32 vehículos blindados. Decomisaron «una gran cantidad de droga», afirmó sin dar más detalles el gobernador, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía se incautó de 42 fusiles. Dos helicópteros y varios drones dieron cobertura aérea al despliegue.

La corte suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas y centros de salud. Estas medidas han sido levantadas este año por decisión del Tribunal Supremo.

Varias organizaciones de derechos humanos critican este tipo de acciones porque, a su juicio, tienen baja eficacia contra las bandas criminales. Exigiremos «explicaciones sobre las circunstancias del operativo, que convirtió nuevamente a las favelas de Río en escenario de guerra y barbarie», criticó la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea legislativa. En 2024, casi 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día.