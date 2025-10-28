El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miembros de la policía brasileña custodian an varios detenidos en la redada. Efe

Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Las bandas reciben con granadas lanzadas desde drones a los 2.500 policías desplegados en la mayor operación contra el crimen en Brasil

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 19:21

Comenta

Escenas de guerra: disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias favelas de Río de Janeiro han sido este martes escenario de una de las mayores redadas ... contra el narcotráfico de los últimos años. El número de personas muertas es de al menos 64. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas han movilizado a cerca de 2.500 policías, que han sido recibidos en algunas barriadas con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador Claudio Castro, ha pedido ayuda al ejército. De momento, no ha habido respuesta del Gobierno progresista de Inazio Luiz Lula da Silva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  7. 7 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  8. 8

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  9. 9 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  10. 10

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico