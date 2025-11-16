El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de manifestantes, durante los incidentes frente al Palacio Nacional de México. Ep

Los mexicanos toman las calles hartos de la corrupción política y la violencia del narcotráfico

Convocada por la generación Z y apoyada por personas de todas las edades, la protesta en la capital acaba con 120 heridos y 20 detenidos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

En 2024, se registraron 33.241 homicidios en México. Los índices de violencia sexual contra la mujeres asustan. Las desapariciones aumentan, igual que la extorsión. ... Las bandas del narcotráfico campan a sus anchas... Y el pasado 1 de noviembre el alcalde de Uruapán, Carlos Manzo, fue asesinado por sicarios. Era uno de los pocos políticos que se había enfrentado de cara al crimen organizado. «Fue la gota que derramó el vaso», dijo uno de los miles de participantes en las manifestaciones convocadas el sábado en 50 ciudades por la generación Z (menores de 28 años) contra la inseguridad, la corrupción de los partidos políticos y el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La concentración de la capital, de 17.000 personas según fuentes oficiales, acabó con incidentes frente al Palacio Nacional: más de 120 heridos, la mayoría policías, y 20 detenidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  4. 4

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  5. 5

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  8. 8

    Euskadi se vuelca con Palestina
  9. 9 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  10. 10

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los mexicanos toman las calles hartos de la corrupción política y la violencia del narcotráfico

Los mexicanos toman las calles hartos de la corrupción política y la violencia del narcotráfico