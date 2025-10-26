El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Donald Trump y Luiz Inázio Lula da Silva se saludan en Kuala Lumpur.

Donald Trump y Luiz Inázio Lula da Silva se saludan en Kuala Lumpur. Efe

Lula y Trump se dan la mano e inician la negociación para rebajar los aranceles de EE UU a Brasil

El presidente sudamericano se ofrece para mediar en el conflicto por la lucha contra el narcotráfico que mantienen Washington y Venezuela

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 26 de octubre 2025, 16:17

Comenta

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó haber tenido una reunión positiva este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ... y que sus respectivos equipos comenzarán «de inmediato» a discutir sobre aranceles y medidas comerciales. Los dos mandatarios hablaron en el marco de la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, en una reunión para superar las tensiones entre Brasil y Estados Unidos después de que el magnate republicano aumentara en agosto los aranceles a las importaciones estadounidenses de la mayoría de los productos brasileños del 10% al 50%. Lula, además, se ofreció para mediar en el conflicto que EE UU mantiene con Venezuela, país al que Washington acusa de favorecer el narcotráfico.

