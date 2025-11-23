Jerí no descarta asaltar la Embajada de México para detener a Chávez por el intento de golpe de Estado

El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este domingo que «si se tiene que entrar a la Embajada de México en Lima para detener ... a la exprimera ministra Betssy Chávez –quien está procesada por el intento fallido de golpe del Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo– se hará».

Hace tres semanas que Chávez recibe asilo político por el país norteamericano y permanece a la espera de que Perú apruebe un salvoconducto que le permita salir de la embajada.

Jerí mostró su «incomodidad» por «un mal uso del asilo político», pero no se ha pronunciado aún sobre la decisión. Sin embargo, aseguró que no tiene «miedo» de las reacciones internacionales a su asalto, pues «sabe que está haciendo lo correcto».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no obstante, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que «si Perú agrede la embajada de México, Colombia retirará su embajada». Al preguntarle a Jerí sobre ello, respondió «a palabras necias, oídos sordos» y reiteró que «no le tiembla la mano».