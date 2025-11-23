El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Jerí, presidente interino de Perú. EFE

Jerí no descarta asaltar la Embajada de México para detener a Chávez por el intento de golpe de Estado

Hace tres semanas que la exministra Betssy Chávez recibe asilo político por el país norteamericano

E. C.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:40

Comenta

El presidente interino de Perú, José Jerí, afirmó este domingo que «si se tiene que entrar a la Embajada de México en Lima para detener ... a la exprimera ministra Betssy Chávez –quien está procesada por el intento fallido de golpe del Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo– se hará».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos años del relevo de Urkullu, tiempo de cerrar heridas
  2. 2 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  3. 3

    El desahucio de Erandio se ejecutó pese a existir varios procesos judiciales abiertos
  4. 4

    Alarma en las carreteras: la falta de camioneros pone en peligro el auge del consumo
  5. 5 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Así se disuade a un suicida: «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»
  7. 7 Resultado de ensueño para Verstappen: victoria en Las Vegas y descalificación de los McLaren
  8. 8 A la niña fallecida en Alzira tras ir al dentista le pusieron sedación intravenosa: interrogan al anestesista, se investiga el lote del fármaco y la dosis
  9. 9

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  10. 10 La pareja que vivió 25 años en el Carlton

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jerí no descarta asaltar la Embajada de México para detener a Chávez por el intento de golpe de Estado

Jerí no descarta asaltar la Embajada de México para detener a Chávez por el intento de golpe de Estado