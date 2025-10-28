El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos ciudadanos aguardan la tormenta en una escuela convertida en refugio EFE

Jamaica contiene el aliento ante la llegada del huracán más grande del mundo

Las autoridades urgen a la evacuación mientras 'Melissa' avanza con vientos de 280 kilómetros por hora y obliga a EE UU a retirar sus buques de guerra desplegados contra el narcotráfico en el Caribe

M. Pérez

Martes, 28 de octubre 2025, 07:44

Comenta

Jamaica, y los jamaicanos de todo el mundo, contienen el aliento ante la llegada a la isla caribeña del huracán más potente del mundo. 'Melissa', ... un temporal de categoría 5, avanza hacia el país con vientos portentosos que superan los 280 kilómetros por hora y lluvias que pueden dejar caer hasta cien litros por metro cuadrado. Estados Unidos, pese al cierre gubernamental, ha puesto a todos sus meteorólogos y empleados del Centro Nacional de Huracanaes a monitorizar este fenómeno mientras la ONU y otras organizaciones internacionales se encuentran en máxima alerta ante la posible necesidad de movilizar grandes cantidades de ayuda.

