El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Un avión de Iberia en pleno despegue. EFE

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

La compañía española procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones después de que Washington avisara de una «actividad militar en aumento»

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:14

Comenta

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela tras avisar Estados Unidos de una «actividad militar en aumento». La aerolínea española tenía ... su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones. También han suspendido sus operaciones con el país latinoamericano otras cinco empresas de aviación. Se trata de la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam, tal y como ha precisado la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9

    El Supremo anula la comisión de apertura de una hipoteca por falta de transparencia
  10. 10 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU

Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU