Viajeros en el aeropuerto de Barajas.

Viajeros en el aeropuerto de Barajas. EFE

Iberia amplía la cancelación de vuelos a Venezuela hasta final de año

Las agencias europea y española de seguridad aérea desaconsejan viajar al país ante el aumento de la actividad militar en aguas del Caribe

María Rego

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:21

Comenta

El órdago lanzado el pasado fin de semana por Donald Trump a Nicolás Maduro al clausurar el espacio aéreo venezolano ha tenido consecuencias inmediatas en ... aeropuertos de todo el mundo. En España, Iberia ha ampliado la cancelación de sus conexiones con el país caribeño hasta –como mínimo– el 31 de diciembre aunque se ha comprometido a retomarlas «en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad». Air Europa, por ahora, ha suspendido los vuelos –uno de ida y otro de vuelta– programados para este martes, mientras que Plus Ultra analiza la situación.

