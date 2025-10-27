El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La tormenta tropical Melissa dejó cuatro muertos tras pasar por Haití y República Dominicana. AFP

El huracán 'Melissa' sube a categoría 5 y amenaza con arrasar Jamaica

La isla se prepara para recibir el impacto de un fenómeno al que nunca se ha enfrentado, con vientos de 260 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y mareas ciclónicas

Alin Blanco

Alin Blanco

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:49

El huracán 'Melissa' amenaza Jamaica. El Gobierno ha advertido a miles de personas para que evacúen las comunidades costeras y otras zonas, como gran parte ... de la capital, Kingston, ante lo que se considera un «impacto catastrófico» como nunca se ha registrado en el país. Hay 881 refugios habilitados en todo el territorio, aunque la mayoría de los pobladores prefiere arriesgarse y quedarse en sus propiedades. Desde este domingo, miles de vecinos llenan sacos de arena en la playa para formar diques y aseguran los tejados de sus casas, mientras las autoridades continúan los llamamientos para que se desplacen a lugares más seguros.

