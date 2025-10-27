El huracán 'Melissa' sube a categoría 5 y amenaza con arrasar Jamaica

El huracán 'Melissa' amenaza Jamaica. El Gobierno ha advertido a miles de personas para que evacúen las comunidades costeras y otras zonas, como gran parte ... de la capital, Kingston, ante lo que se considera un «impacto catastrófico» como nunca se ha registrado en el país. Hay 881 refugios habilitados en todo el territorio, aunque la mayoría de los pobladores prefiere arriesgarse y quedarse en sus propiedades. Desde este domingo, miles de vecinos llenan sacos de arena en la playa para formar diques y aseguran los tejados de sus casas, mientras las autoridades continúan los llamamientos para que se desplacen a lugares más seguros.

La previsión es que el fenómeno toque la isla durante la mañana del martes, aunque este lunes ya se sienten los efectos previos, con lluvias muy intensas, ráfagas de viento huracanado y olas cada vez más altas. 'Melissa' será el primer huracán de fuerza 5 que castiga Jamaica. En 1988, 'Gilbert' alcanzó una intensidad de 4. El más grave hasta entonces en la isla. Golpeó con extrema dureza, causó la muerte de 45 personas, destruyó más de 100.000 viviendas y dejó sin electricidad, agua y comunicaciones a una amplia zona del país.

'Melissa' será peor. Desde 1966, cuando estos tornados empezaron a medirse mediante satélite, se han registrado 32 de categoría 5. Este último llega con vientos previstos de hasta 260 kilómetros por hora y aguaceros que pueden alcanzar los 70 centímetros por metro cuadrado. Los meteorólogos hablan de una posibilidad muy real de que se produzcan «inundaciones catastróficas», que lo arrasen todo. Las olas en la costa crecerán hasta los 4 metros. Las autoridades nacionales consideran que algunas comunidades del litoral quedarán anegadas.

El Centro Nacional de Huracanes ha emitido una alerta a los jamaicanos para que «no salgan de los refugios seguros». «Es probable que hoy y hasta el martes se produzcan inundaciones repentinas graves y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra. Los vientos destructivos, especialmente en zonas montañosas, comenzarán esta noche y podrían causar graves daños a la infraestructura, largos cortes de energía y comunicaciones, y comunidades aisladas«, ha difundido en un comunicado.

El tornado fue detectado el pasado martes. Entonces era una tormenta tropical más en el Caribe. Pero su capacidad de destrucción ha aumentado. Se trata de un fenómeno extraño, que ha alcanzado su máximo apogeo este fin de semana. Tras cruzar República Dominicana y Haití, donde por el momento se han contabilizado cuatro muertos a causa de las lluvias torrenciales, ahora se dirige a Jamaica y Cuba. Numerosos turistas han abandonado ya estas islas.

«Hago un llamamiento a los jamaicanos para que tomen en serio esta amenaza climática», ha dicho el primer ministro, Andrew Holness, tras una reunión de emergencia. «Tomen todas las medidas para protegerse», aseveró.

El país será el epicentro de la triple amenaza de 'Melissa': inundaciones extremas por lluvias, daños por vientos huracanados y marejada ciclónica. Se espera una marejada ciclónica principalmente en el lado sur de la isla», aseguró el director principal del Servicio Meteorológico de Jamaica, Evan Thompson.

Jamaica y después Cuba

Estos fenómenos son conocidos como 'huracanes de movimiento lento', que consisten en vientos extremos pero que se desplazan muy lentamente, por lo que permanecen más tiempo en la zona y pueden causar daños aún más graves. Actualmente, 'Melissa' avanza hacia el oeste a solo 4,8 kilómetros por hora

Continúa también hacia Cuba. La tormenta se encuentra a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, y las ráfagas y vientos huracanados abarcan hasta 35 kilómetros alrededor del centro. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció que cerca de 600.000 personas serán evacuadas.