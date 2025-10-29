El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
Vista aérea de las inundaciones tras el paso del huracán Melissa por Jamaica. Reuters

El huracán 'Melissa' deja 48 muertos a su paso por el Caribe

Tras su devastador efecto en Haití y Jamaica, donde se cayó el sistema eléctrico, comenzó a perder fuerza al tocar el sureste de Cuba

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:30

Comenta

La naturaleza ha vuelto a cebarse con el país más pobre del hemisferio occidental, Haití, donde este miércoles un devastador huracán de categoría 5 había ... dejado ya al menos 40 muertos, entre ellos varios niños. Decenas de personas seguían desaparecidas, mientras continuaba la evacuación masiva en medio de la lluvia, por lo que se espera que la cifra aumente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  5. 5 Herido grave el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El huracán 'Melissa' deja 48 muertos a su paso por el Caribe

El huracán &#039;Melissa&#039; deja 48 muertos a su paso por el Caribe