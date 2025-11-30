El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ciudadanos hondureños hacen cola para votar. Reuters

Honduras vota bajo el estado de excepción y la sombra del fraude electoral

El apoyo de Donald Trump al candidato conservador Nasry Asfura condiciona los comicios de este país centroamericano

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

Honduras, un país pobre y acorralado por la violencia y la corrupción, vota este domingo bajo un estado de excepción decretado para luchar contra el ... crimen organizado. La población acude a las urnas con temor a que las acusaciones de probable fraude electoral generen disturbios como en 2017. La progresista Rixi Moncada y los conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla son los candidatos mejor colocados en los sondeos.

