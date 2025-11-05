El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios cadáveres de las víctimas del operativo policial de hace dos semanas en Río. EFE

El gobernador de Río de Janeiro defiende el operativo policial en dos favelas ante el Supremo

Cláudio Castro considera que la intervención que causó más de 120 muertos fue «proporcional» debido a la «desventaja» de las fuerzas de seguridad frente a los grupos criminales

María Rego

María Rego

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha justificado ante el Tribunal Supremo de Brasil la operación policial contra el Comando Vermelho desarrollada la ... pasada semana en dos barrios de favelas que se saldó con más de 120 muertos. La actuación fue, a su juicio, «proporcional» ya que las fuerzas de seguridad «en muchas ocasiones están en desventaja ante grupos criminales de perfil paramilitar».

