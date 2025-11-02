El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bomberos trabajan en la extinción del incendio en el supermercado de la ciudad mexicana de Hermosillo. EFE

Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos

Las autoridades apuntan que el suceso ocurrido en una tienda de la cadena Waldo's habría sido «accidental»

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:27

Comenta

La explosión en un supermercado de la cadena Waldo's dejó este domingo 23 muertos, «entre ellos varios menores de edad», y 11 heridos en ... la ciudad mexicana de Hermosillo, ubicada en el norteño Estado de Sonora. Así lo informó en un vídeo el gobernador de la región, Alfonso Durazo, quien precisó que los lesionados están siendo atendidos en diferentes hospitales de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, recibe el alta médica tras una crisis de ansiedad
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  4. 4

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  5. 5 Reabren la A-8 en sentido Bilbao tras horas de retenciones kilométricas
  6. 6

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  7. 7 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  8. 8

    «Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»
  9. 9 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  10. 10

    «Creí que era una broma de Halloween hasta que vi a una persona cubierta de sangre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos

Una explosión en un supermercado del norte de México deja 23 muertos